Жерсон РОДРИГЕШ: «Был в шоке от перевода в дубль. Хочу играть за Динамо»

Игрок готов бороться за место в составе

  • 25.01.2020 17:56
  • 2609 просмотров
  • 5 комментариев
Жерсон РОДРИГЕШ: «Был в шоке от перевода в дубль. Хочу играть за Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш не поехал с командой на сбор в Турции, а слухи в СМИ отправляют игрока в другую команду.

Сам футболист готов побороться за свое место в киевской команде.

- Ты держишь в голове мысль о смене клуба?
– Когда я узнал о том, что переведен в дубль, я был шокирован. Я подумал: «Вау, я во второй команде». Это ужасно, но потом я понял, что есть в этом и кое-что положительное. Я понял одно – я не сломаюсь. Я буду бороться изо всех сил и до последнего. Так сказать, начал все с чистого листа.

– Ты готов подойти к тренеру, когда они вернутся со сборов, обсудить эту ситуацию?
– Да, я сделаю это. Если он захочет со мной говорить, мы обсудим эту ситуацию и все станет на свои места. Надеюсь на это! Хочу играть за Динамо, забивать за Динамо и жить, принося пользу клубу. Много болельщиков пишут мне, подходят на улице, желают удачи, это мотивирует. Так что, я, конечно, попытаюсь снова разрешить эту проблему.

— Жерсон, в целом, ты надеешься полететь на второй сбор с Динамо?
— Почему нет? Я очень хочу этого. Посмотрим, как сложится ситуация.

– У тебя уже есть предложения из других клубов?
– Да, они есть. Но я их не рассматриваю, так как должен понять, какое будущие ждет меня в Киеве. В чем, действительно, причина того, что я не играю, и есть ли у меня шанс исправить это.

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Источник — Sportarena

(12 голосов)

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Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:34
    0
    KOT, 25.01.2020 18:13
    А есть ли главный тренер?
    Номинально да. А что можно и нах послать привселюдно его? Все же Миха достиг как игрок несравненно более нежели примат этотт.
    Ссылка
    KOT
      KOT, 25.01.2020 18:13
    0
    Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:05
    Действительно подумаешь поматерил главного тренера, дело то житейское завсегда можно провернуть такое - мартышка
    А есть ли главный тренер?
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:05
    0
    Действительно подумаешь поматерил главного тренера, дело то житейское завсегда можно провернуть такое - мартышка
    Ссылка
    Володимир Омельченко
    online
    Володимир Омельченко, 25.01.2020 17:59
    -1
    а на фото точно родрігеш???? чи ви на своєму ресурсі тільки баните...?
    Ссылка
    Олег Татаринов
      Олег Татаринов, 25.01.2020 17:59
    -2
    на фото не он
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:34
    0
    KOT, 25.01.2020 18:13
    А есть ли главный тренер?
    Номинально да. А что можно и нах послать привселюдно его? Все же Миха достиг как игрок несравненно более нежели примат этотт.
    Ссылка
    KOT
      KOT, 25.01.2020 18:13
    0
    Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:05
    Действительно подумаешь поматерил главного тренера, дело то житейское завсегда можно провернуть такое - мартышка
    А есть ли главный тренер?
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 25.01.2020 18:05
    0
    Действительно подумаешь поматерил главного тренера, дело то житейское завсегда можно провернуть такое - мартышка
    Ссылка
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