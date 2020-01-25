Жерсон РОДРИГЕШ: «Был в шоке от перевода в дубль. Хочу играть за Динамо»

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш не поехал с командой на сбор в Турции, а слухи в СМИ отправляют игрока в другую команду.

Сам футболист готов побороться за свое место в киевской команде.

- Ты держишь в голове мысль о смене клуба?

– Когда я узнал о том, что переведен в дубль, я был шокирован. Я подумал: «Вау, я во второй команде». Это ужасно, но потом я понял, что есть в этом и кое-что положительное. Я понял одно – я не сломаюсь. Я буду бороться изо всех сил и до последнего. Так сказать, начал все с чистого листа.



– Ты готов подойти к тренеру, когда они вернутся со сборов, обсудить эту ситуацию?

– Да, я сделаю это. Если он захочет со мной говорить, мы обсудим эту ситуацию и все станет на свои места. Надеюсь на это! Хочу играть за Динамо, забивать за Динамо и жить, принося пользу клубу. Много болельщиков пишут мне, подходят на улице, желают удачи, это мотивирует. Так что, я, конечно, попытаюсь снова разрешить эту проблему.



— Жерсон, в целом, ты надеешься полететь на второй сбор с Динамо?

— Почему нет? Я очень хочу этого. Посмотрим, как сложится ситуация.

– У тебя уже есть предложения из других клубов?

– Да, они есть. Но я их не рассматриваю, так как должен понять, какое будущие ждет меня в Киеве. В чем, действительно, причина того, что я не играю, и есть ли у меня шанс исправить это.