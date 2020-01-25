Жерсон РОДРИГЕШ: «Был в шоке от перевода в дубль. Хочу играть за Динамо»

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш не поехал с командой на сбор в Турции, а слухи в СМИ отправляют игрока в другую команду.
Сам футболист готов побороться за свое место в киевской команде.
- Ты держишь в голове мысль о смене клуба?
– Когда я узнал о том, что переведен в дубль, я был шокирован. Я подумал: «Вау, я во второй команде». Это ужасно, но потом я понял, что есть в этом и кое-что положительное. Я понял одно – я не сломаюсь. Я буду бороться изо всех сил и до последнего. Так сказать, начал все с чистого листа.
– Ты готов подойти к тренеру, когда они вернутся со сборов, обсудить эту ситуацию?
– Да, я сделаю это. Если он захочет со мной говорить, мы обсудим эту ситуацию и все станет на свои места. Надеюсь на это! Хочу играть за Динамо, забивать за Динамо и жить, принося пользу клубу. Много болельщиков пишут мне, подходят на улице, желают удачи, это мотивирует. Так что, я, конечно, попытаюсь снова разрешить эту проблему.
— Жерсон, в целом, ты надеешься полететь на второй сбор с Динамо?
— Почему нет? Я очень хочу этого. Посмотрим, как сложится ситуация.
– У тебя уже есть предложения из других клубов?
– Да, они есть. Но я их не рассматриваю, так как должен понять, какое будущие ждет меня в Киеве. В чем, действительно, причина того, что я не играю, и есть ли у меня шанс исправить это.
Источник — Sportarena
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