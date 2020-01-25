ВИДЕО. Гармаш - головний нерозкритий талант Динамо десятиліття

Він міг досягнути більшого

  • 25.01.2020 21:17
  • 682 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гармаш - головний нерозкритий талант Динамо десятиліття

У вересні 2007-го Динамо грало товариський матч з Міланом на стадіон імені Валерія Лобановського. В другому таймі на заміну вийшов 17-річний хлопець з академії – Денис Гармаш. Тоді про нього говорили як про майбутню зірку, за підсумками матчу його гру відзначали і представники італійського гранду. На початку 2020-го Денис залишив Динамо, переїхавши до Туреччини. Підсумовуючи виступи Гармаша в біло-синій футболці, канал UA-Футбол намагається зрозуміти, який слід він залишив в історії київського клубу.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 25.01.2020 21:31
    0
    Спорные моменты когда говорят что вот раскрылся бы игрок, а на деле ... Ну рванул Коно в Европу что в итоге? Ярмола тоже правда в силу обстоятельств больше, Лунин бедняга засел до этого мес на лавку. Миля свалил из дк поколесил по гумно клубам результата не было, Алиев вообще в аматоры ушел и так примеры можно приводить долго и нудно ... А вот когда таланты как Шева так и результат очевиден и ничего не помешало ему быть # 1
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    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 25.01.2020 21:31
    0
    Спорные моменты когда говорят что вот раскрылся бы игрок, а на деле ... Ну рванул Коно в Европу что в итоге? Ярмола тоже правда в силу обстоятельств больше, Лунин бедняга засел до этого мес на лавку. Миля свалил из дк поколесил по гумно клубам результата не было, Алиев вообще в аматоры ушел и так примеры можно приводить долго и нудно ... А вот когда таланты как Шева так и результат очевиден и ничего не помешало ему быть # 1
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