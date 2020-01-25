ВИДЕО. Гармаш - головний нерозкритий талант Динамо десятиліття

У вересні 2007-го Динамо грало товариський матч з Міланом на стадіон імені Валерія Лобановського. В другому таймі на заміну вийшов 17-річний хлопець з академії – Денис Гармаш. Тоді про нього говорили як про майбутню зірку, за підсумками матчу його гру відзначали і представники італійського гранду. На початку 2020-го Денис залишив Динамо, переїхавши до Туреччини. Підсумовуючи виступи Гармаша в біло-синій футболці, канал UA-Футбол намагається зрозуміти, який слід він залишив в історії київського клубу.