Украинский защитник принес своей команде победу в чемпионате Венгрии

В 17-м туре чемпионат Венгрии Мезьокьовешд на своем поле обыграл Кишварду со счетом 1:0. Единственный гол на 18-й минуте встрече провел украинский защитник Андрей Нестеров.

В составе хозяев на замену выходил Михаил Месхи, а в составе гостей играли еще два украинца - Роман Карасюк и Богдан Мельник

Для украинца это первый гол за венгерский клуб после перехода из львовских Карпат прошлым летом.

После 17-го тура Мезьокьовешд идет на третьем месте, а Кишвара на 9-м. Лидирует Ференцварош Сергея Реброва.