Моуриньо высказался о возможном уходе Эриксена

Датчанин вскоре покинет «Тоттенхэм» и переберется в «Интер»

  • 25.01.2020 20:35
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Моуриньо высказался о возможном уходе Эриксена
© Intercontinental News
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо недоволен тем, что вскоре клуб покинет основной центральный полузащитник Кристиан Эриксен.
 
«Я не особо хочу разговаривать по поводу возможного трансфера Эриксена. Но могу сказать одно, что это неправильно, что мы можем потерять игрока 25 января», - сказал Моуриньо.
 
Ранее сообщалось, что «Интер» согласовал трансфер Эриксена. За датчанина «нерадзурри» заплатят 20 млн евро.
 
В этом сезоне Эриксен сыграл 28 матчей за «Тоттенхэм», забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
 
 
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Источник — Football-Italia

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