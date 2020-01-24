Интер согласовал трансфер Эриксена

Миланский «Интер» в ближайшее время купит полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Итальянская пресса сообщает, что клубы договорились о трансфере футболиста за 20 млн евро с учетом бонусов.
Ранее Эриксен согласовал четырехлетний контракт с «Интером», по которому он будет зарабатывать 10 млн евро в год.
Ожидается, что 27 января Эриксен пройдет медобследование перед переходом.
В этом сезоне Эриксен сыграл 28 матчей за «Тоттенхэм», забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.