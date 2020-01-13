Эриксен согласился перейти в Интер

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен согласовал условия личного контракта с «Интером». Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года, зарплата датчанина будет составлять примерно 10 млн евро в год.
«Тоттенхэм» требует за Эриксена 20 млн евро, «Интер надеется сбить стоимость трансфера. Ожидается, что в ближайшие дни клубы договорятся, и до конца недели Эриксен станет игроком «Интера».
Ранее Эриксен отклонил предложение от «Манчестер Юнайтед».
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Источник — The Times
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