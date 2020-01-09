Эриксен не перейдет в Манчестер Юнайтед

Датский полузащитник «Тоттенхэма» перейдет в другой клуб

  • 09.01.2020 17:39
  • 540 просмотров
  • 1 комментарий
Эриксен не перейдет в Манчестер Юнайтед
© Instagram. Кристиан Эриксен

«Манчестер Юнайтед» вышел из борьбы за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «Шпоры» требовали 20-25 млн евро за игрока, контракт которого истекает в конце сезона.

Отказ МЮ от трансфера связан с нежеланием самого хавбека переходить в команду Оле-Гуннара Сульшера.

Эриксен хочет продолжить карьеру за пределами АПЛ. Главным претендентом на датчанина является миланский «Интер». Также игроком интересуются «Реал», «Ювентус» и ряд других топ-клубов.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 2 гола и 2 ассиста в 17 матчах АПЛ.

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:08
    0
    Все дороги ведут в Италию!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:08
    0
    Все дороги ведут в Италию!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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