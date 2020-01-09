Эриксен не перейдет в Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» вышел из борьбы за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. «Шпоры» требовали 20-25 млн евро за игрока, контракт которого истекает в конце сезона.

Отказ МЮ от трансфера связан с нежеланием самого хавбека переходить в команду Оле-Гуннара Сульшера.

Эриксен хочет продолжить карьеру за пределами АПЛ. Главным претендентом на датчанина является миланский «Интер». Также игроком интересуются «Реал», «Ювентус» и ряд других топ-клубов.

В нынешнем сезоне на счету Эриксена 2 гола и 2 ассиста в 17 матчах АПЛ.