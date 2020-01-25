Барселона и Ювентус обменялись игроками

«Ювентус» за 8 млн евро купил 19-летнего нападающего Алехандро Маркеса. «Барселона» усилилась хавбеком Матеусом Перейрой.

Отметим, что Маркес в этом сезоне не сыграл ни одного матча за основную команду «Барселоны».

21-летний Перейра сыграл 10 матчей за «Дижон». Ожидается, что Перейра будет играть за «Барселону» Б.