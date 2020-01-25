В воскресенье, 26 января «Гронинген» в 20-м туре чемпионата Нидерландов будет принимать «Аякс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Polsat Sport Premium 1».

После 19 туров «Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов с 47 очками в активе. «Гронинген» с 26 баллами идет десятым.