В воскресенье, 26 января «Гронинген» в 20-м туре чемпионата Нидерландов будет принимать «Аякс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Polsat Sport Premium 1».
После 19 туров «Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов с 47 очками в активе. «Гронинген» с 26 баллами идет десятым.
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Источник — Sport.ua
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