Гарбинье МУГУРУСА: «Сумела доставить неудобства Свитолиной»

Испанская теннисистка – о матче против Элины Свитолиной

  • 25.01.2020 15:47
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Гарбинье МУГУРУСА: «Сумела доставить неудобства Свитолиной»
© WTA. Гарбинье Мугуруса

Сегодня Гарбинье Мугуруса в третьем раунде Australian Open-2020 легко обыграла Элину Свитолину – 6:1, 6:2.

Испанка поделилась впечатлениями от матча:

- На победу в первом сете ты потратила всего 23 минуты. Ты куда-то торопилась сегодня?
- Нет, конечно. Просто я была максимально сосредоточенной на том, что должна сделать, и сет оказался моим достаточно быстро.

- Ты показала как мощные удары, так и красивые укороченные во втором сете. Сегодня у тебя получалось абсолютно все?
- Да, думаю, я сыграла хороший матч. Мне удалось доставить неудобства Элине и полностью взять инициативу в свои руки. Я очень этому рада.

- Ты под ноль уступила стартовый сет на турнире, однако, сейчас ты уже в четвертом раунде. Это неожиданно для тебя?
- В первом матче я очень плохо себя чувствовала, однако я не поднимала белый флаг и продолжала бороться. Выход в четвертый раунд - это результат моей борьбы на корте.

- В предыдущем сезоне ты не показывала столь привычный для себя, как для двукратной победительницы турниров Большого Шлема, уровень тенниса. Возможно, ты возвращаешься на свой максимальный уровень?

- У всех случаются взлеты и падения. Однако сейчас я понемногу возвращаюсь на былой уровень.

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Источник — YouTube

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