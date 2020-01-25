ВИДЕО. Бущан взял пенальти, но не спас Динамо от поражения

Киевское «Динамо» уступило хорватскому «Хайдуку» в товарищеском матче со счетом 0:1. Несмотря на то, что вратарь «Динамо» Георгий Бущан парировал пенальти, оборона киевской команды не смогла справиться с точным ударом Теклича на последних минутах встречи
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Динамо» — «Хайдук» — 0:1
Гол: Теклич, 90
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Источник — ФК Динамо Киев
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