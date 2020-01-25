ВИДЕО. Бущан взял пенальти, но не спас Динамо от поражения

Киевская команда уступила «Хайдуку» в контрольном поединке (0:1)

  • 25.01.2020 13:53
  • 1326 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Бущан взял пенальти, но не спас Динамо от поражения
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» уступило хорватскому «Хайдуку» в товарищеском матче со счетом 0:1. Несмотря на то, что вратарь «Динамо» Георгий Бущан парировал пенальти, оборона киевской команды не смогла справиться с точным ударом Теклича на последних минутах встречи

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Динамо» — «Хайдук» — 0:1
Гол: Теклич, 90

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 25.01.2020 14:19
    +1
    Пока вищу Бущана номером 1 в динамко. King-konga 71 ф топку
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 25.01.2020 14:19
    +1
    Пока вищу Бущана номером 1 в динамко. King-konga 71 ф топку
    Ссылка
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