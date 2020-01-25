Николай НЕСЕНЮК: «У нас Андрею Шевченко можно все»

Известный журналист раскритиковал тренера сборной Украины

  • 25.01.2020 13:44
  • 1024 просмотра
  • 5 комментариев
Николай НЕСЕНЮК: «У нас Андрею Шевченко можно все»
© Sport.ua. Николай Несенюк

Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк поделился своим мнением по поводу изменения календаря УПЛ ради подготовки сборной Украины к Евро-2020:

«У нас Андрею Шевченко можно все. В Украине он чувствует себя как всесильный сержант советской армии, который мог дать солдату своего отделения нелепый приказ. Просто так, чтобы показать кто здесь начальник.

Причем за пределами воинской части этот сержант сразу становился вполне нормальным человеком».

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Источник — Газета по-украински

(5 голосов)

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Комментарии
    Роман Корба
    online
      Роман Корба, 25.01.2020 13:57
    0
    Уродище болтливое, кто ты такое, чтобы Шеву критиковать? Чего ты добилось? Календарь меняют не для Шевы,а для сборной!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 25.01.2020 13:56
    0
    Верный пёсик Суркисов Коля, которому можно лаять только с разрешения хозяев)
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.01.2020 13:55
    +1
    Ой дурень?
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 25.01.2020 13:55
    +1
    AK_228, 25.01.2020 13:49
    Когда это пропитое чучело выкинут из динамо!?
    Вы ,что???Как можно??Это авторитет для невменяемой части болельщиков Динамо...Трезвые болельщики признают,что оно не в себе...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.01.2020 13:49
    +1
    Когда это пропитое чучело выкинут из динамо!?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.01.2020 13:55
    +1
    Ой дурень?
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 25.01.2020 13:55
    +1
    AK_228, 25.01.2020 13:49
    Когда это пропитое чучело выкинут из динамо!?
    Вы ,что???Как можно??Это авторитет для невменяемой части болельщиков Динамо...Трезвые болельщики признают,что оно не в себе...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.01.2020 13:49
    +1
    Когда это пропитое чучело выкинут из динамо!?
    Ссылка
    Роман Корба
    online
      Роман Корба, 25.01.2020 13:57
    0
    Уродище болтливое, кто ты такое, чтобы Шеву критиковать? Чего ты добилось? Календарь меняют не для Шевы,а для сборной!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 25.01.2020 13:56
    0
    Верный пёсик Суркисов Коля, которому можно лаять только с разрешения хозяев)
    Ссылка
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