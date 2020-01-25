Николай НЕСЕНЮК: «У нас Андрею Шевченко можно все»

Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк поделился своим мнением по поводу изменения календаря УПЛ ради подготовки сборной Украины к Евро-2020:

«У нас Андрею Шевченко можно все. В Украине он чувствует себя как всесильный сержант советской армии, который мог дать солдату своего отделения нелепый приказ. Просто так, чтобы показать кто здесь начальник.

Причем за пределами воинской части этот сержант сразу становился вполне нормальным человеком».