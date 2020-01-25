Australian Open. Определились все участники четвертого круга

24 и 25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга основной сетки в мужском одиночном разряде.
В пятницу состоялось несколько сенсаций, в субботу – было намного спокойнее.
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
Верхняя часть сетки
[1] Рафаэль Надаль – [23] Ник Кирьос
[10] Гаэль Монфис – [5] Доминик Тим
[4] Даниил Медведев – [15] Стэн Вавринка
[17] Андрей Рубльов – [7] Александр Зверев
Нижняя часть сетки
Теннис Сандгрен – [12] Фабио Фоньини
Мартон Фучович – [3] Роджер Федерер
[32] Милош Раонич – Марин Чилич
[14] Диего Шварцман – [2] Новак Джокович
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Источник — Sport.ua
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