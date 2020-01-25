Australian Open. Определились все участники четвертого круга

Первая пятерка сеяных продолжает борьбу за трофей

  • 25.01.2020 14:35
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Australian Open. Определились все участники четвертого круга
© Australian Open. Рафаэль Надаль
24 и 25 января на Australian Open прошли матчи третьего круга основной сетки в мужском одиночном разряде.
 
В пятницу состоялось несколько сенсаций, в субботу – было намного спокойнее.
 
Пары 1/8 финала (четвертый круг)
 
Верхняя часть сетки
 
 [1] Рафаэль Надаль –  [23] Ник Кирьос
 [10] Гаэль Монфис –  [5] Доминик Тим 
 
 [4] Даниил Медведев  –  [15]  Стэн Вавринка
 [17] Андрей Рубльов –  [7] Александр Зверев
 
 
Нижняя часть сетки
 
 Теннис Сандгрен –  [12] Фабио Фоньини 
 Мартон Фучович –   [3] Роджер Федерер
 
 [32] Милош Раонич  –  Марин Чилич
 [14] Диего Шварцман –  [2] Новак Джокович
 
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Источник — Sport.ua

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