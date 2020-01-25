Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Лех

В субботу, 25-го января, донецкий «Шахтер» проведет первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «горняков» станет польский «Лех».

Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

«Лех» – семикратный чемпион Польши, в последний раз выигравший титул в 2015-м году. После 20-ти туров текущего сезона «Лех» занимает пятое место, отставая от лидирующей «Легии» на 7 очков.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Лех».