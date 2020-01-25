Портланд Тимберс готов существенно потратиться на экс-игрока Карпат

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в МЛС

  • 25.01.2020 09:33
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Портланд Тимберс готов существенно потратиться на экс-игрока Карпат
© Twitter. Хорхе Карраскаль

Американский клуб «Портланд Тимберс» заинтересован в подписании 21-летнего вингера «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Карпат».

Представителей «Портланд Тимберс» впечатлило выступление Карраскаля в составе сборной Колумбии U-23 на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ, после чего они посоветовали руководству клуба подписать футболиста.

Американский клуб намерен в ближайшее время обсудить с «Ривер Плейт» аренду футболиста с опцией выкупа за 8 миллионов долларов.

Отметим, что накануне сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны амстердамского «Аякса».

Хорхе Карраскаль провел 2 матча на Предолимпийском турнире, отличившись в них 2 голами. К настоящему моменту вингер является лучшим бомбардиром соревнования.

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Источник — Don Balon

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