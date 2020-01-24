Аякс всерьез заинтересован в трансфере экс-вингера Карпат

Хорхе Карраскаль попал в сферу интересов амстердамского клуба

  • 24.01.2020 10:35
  • 2462 просмотра
  • 4 комментария
Аякс всерьез заинтересован в трансфере экс-вингера Карпат
© Twitter. Хорхе Карраскаль

Вингер «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль в ближайшее время может вернуться на европейский континент, где его услугами серьезно интересуется «Аякс».

Руководство амстердамского клуба изучает возможность подписания Карраскаля в январское трансферное окно.

Отмечается, что клаусула футболиста, оговоренная в контракте с «Ривер Плейт», составляет 20 миллионов евро.

Напомним, в Украине Хорхе Карраскаль хорошо известен по играм за «Карпаты». Минувший год колумбиец провел в аренде в «Ривер Плейт», который воспользовался опцией по выкупу футболиста у львовян за 2,5 миллиона евро.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    markten1984
    online
      markten1984, 24.01.2020 11:36
    +3
    Купили за 2.5млн.продадут за 20.Там все Карпаты сейчас столько не стоят
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 24.01.2020 11:32
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 11:14
    а что был интерес к нему?
    Был и от ДК и от ШД...
    Поисковик в помощь... Сайт ДК от Шурика...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 11:14
    -1
    Доброгорский Юрий, 24.01.2020 10:43
    А Динамо он не подошел...
    а что был интерес к нему?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 24.01.2020 10:43
    -1
    А Динамо он не подошел...
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 24.01.2020 11:36
    +3
    Купили за 2.5млн.продадут за 20.Там все Карпаты сейчас столько не стоят
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 24.01.2020 11:32
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 11:14
    а что был интерес к нему?
    Был и от ДК и от ШД...
    Поисковик в помощь... Сайт ДК от Шурика...
    Ссылка
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