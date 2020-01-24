Аякс всерьез заинтересован в трансфере экс-вингера Карпат

Вингер «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль в ближайшее время может вернуться на европейский континент, где его услугами серьезно интересуется «Аякс».

Руководство амстердамского клуба изучает возможность подписания Карраскаля в январское трансферное окно.

Отмечается, что клаусула футболиста, оговоренная в контракте с «Ривер Плейт», составляет 20 миллионов евро.

Напомним, в Украине Хорхе Карраскаль хорошо известен по играм за «Карпаты». Минувший год колумбиец провел в аренде в «Ривер Плейт», который воспользовался опцией по выкупу футболиста у львовян за 2,5 миллиона евро.