ВИДЕО. Зинченко на тренировке пробежался по коридору позора

Украинский игрок получил несколько подзатыльников

  • 25.01.2020 09:32
  • 4166 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Зинченко на тренировке пробежался по коридору позора
© twitter

Тренировки Манчестер Сити проходят в веселой и непринужденной атмосфере. На одной из них украинский игрок Александр Зинченко не справился с упражнением и прошел, так называемый, коридор позора. Каждый игрок команды мог отвесить ему подзатыльник.

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    dadaali177188
      dadaali177188, 25.01.2020 10:43
    0
    херня , а не тренеровка, в манчестере что , не слышали про марш бросок? марафон на 50 км? челночный бег в конце концов....ещё и с мячами тренеруются.....
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    poltavaonelove
      poltavaonelove, 25.01.2020 09:57
    +2
    Постоянная физическая нагрузка и предельная концентрация, психологически очень давят спортсменов, а такие тренировки по сплоченности - напротив разгружают. Вообще, радует наблюдать людей которые как семья в лучших проявлениях
    Ссылка
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 25.01.2020 09:57
    +2
    Постоянная физическая нагрузка и предельная концентрация, психологически очень давят спортсменов, а такие тренировки по сплоченности - напротив разгружают. Вообще, радует наблюдать людей которые как семья в лучших проявлениях
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 25.01.2020 10:43
    0
    херня , а не тренеровка, в манчестере что , не слышали про марш бросок? марафон на 50 км? челночный бег в конце концов....ещё и с мячами тренеруются.....
    Ссылка
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