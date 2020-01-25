ВИДЕО. Зинченко на тренировке пробежался по коридору позора

Тренировки Манчестер Сити проходят в веселой и непринужденной атмосфере. На одной из них украинский игрок Александр Зинченко не справился с упражнением и прошел, так называемый, коридор позора. Каждый игрок команды мог отвесить ему подзатыльник.
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Источник — Sport.ua
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