Илья ЗАБАРНЫЙ: «Бущан тащил весь матч»

17-летний динамовец Илья Забарный поделился впечатлениями от игры против хорватского «Хайдука» (0:1) и тренировочного сбора в Турции с первой командой киевлян.

- Продолжается учебно-тренировочный сбор, с основной командой для тебя он первый. Можно ли сказать, что на сегодняшний день на фоне усталости «Хайдук» - самый тяжелый соперник из тех, с кем вы встречались ранее?

- Да, «Хайдук» — хороший противник. Они хорошо играют, у них есть хорошие футболисты. Хорваты давали хорошую скорость, так что сборы нелегкие. На таком высоком уровне тяжело работать. Тем более, у нас также хорошие игроки.

- Тебя сегодня Алексей Михайличенко поставил опорным полузащитником, расскажи, как тебе дался этот опыт, был ли ты готов к этой работе?

- Да, перед игрой мне сказали, что меня попробуют опорным полузащитником. Позиция для меня новая. С «Шахтером» выходил на 10 минут в этом амплуа. Но скажу, что на таком высоком уровне это большой опыт и соперник хороший. Задохнулся вначале, было тяжело. Думаю, это положительный опыт. Нужно брать отсюда только позитив.

- Показалось со стороны, что «Динамо» больше оборонялось. Оцени объем работы, который вы выполнили в защите.

- Да, «Хайдук» хорошо нас накрывал, было тяжело выходить из атаки в хороший прессинг. Нам приходилось больше обороняться.

- «Хайдук» создал много угловых, и на последних; минутах заработали угловой, после которого вы пропустили мяч. У хорватов было больше ударов в створ ворот, мимо ворот - с чем это связано?

- Не знаю, мне кажется потому что они создавали больше моментов. Они нагнетали-нагнетали и нам было сложнее. Не знаю в чем причина, но так сложилось.

- А что не получалось в атаке?

- У нас не держался мяч. Мы не могли контролировать полузащитников, они открывались и приходилось просто отдавать мяч сопернику и поэтому нам было тяжело.

- Георгий Бущан действовал надежно, в первом тайме он парировал 11-метровый удар и в других эпизодах выручал команду.

- Да, Жора молодец. Он нам давал силы, потому что он «тащил» весь матч. Спасибо ему. На последней минуте пропустили гол незаслуженно. Повторюсь, «Хайдук» — хорошая команда. Наверное, так должно было случиться.

- Был девятый угловой у «Хайдук», опиши эту ситуацию с пропущенными голом.

- Была обычная подача, не знаю, чей это был игрок. Говорили, что он просто выпрыгнул и даже не пробил, а закинул мяч головой. Толком ничего не понял, увидел просто мяч в воротах. Так бывает, это футбол.

- Нужно отдать должное Бущану, он побежал на последнюю подачу углового в штрафную сопернику. Вы хотели сравнять счет.

- Да, Караваев пробил по воротам. Должен был быть второй угловой, но судья не дал его, а сразу закончил матч. Жора подключился, тоже хотел забить. Хотелось сравнять счет, но чуть не вышло.

- Ты впервые сегодня играл в опорной зоне, расскажи как тебе дались две игры по 45 минут за основную команду?

- Первый матч с «Легией» дался мне уверенно. Я вышел с первых минут. Меня партнеры поддержали, сказали просто не волноваться, а играть в свою игру. И я выходил и просто делал все, что мог на поле. А сегодня не все получалось, конечно, играя опорным полузащитником. Непривычно было играть на этой позиции, но это опыт.

- Из Киева вы приехали с тяжелыми ногами, тебя крепатура уже отпустила?

- Да, крепатура отпустила, была в первые дня три на сборе в Турции, тяжело под нагрузками, а потом, когда закончились игры, нагрузки уменьшились и стало намного легче.

- Какие нюансы сбора первой команды отметил бы? Что тебе больше всего нравится? Сталкивался ли ты с подобными технико-тактическими упражнениями?

- Тут уровень очень высокий во всем. На тренировках нужно быстрее принимать решения, тут скорость намного выше, чем в U19/U21. Хорошо то, что партнеры по команде помогают, они подсказывают что делать, они опытнее тебя. Тебе не всегда их удается обыгрывать, они тебя «читают». Но думаю, это первый сбор. Через это проходят все и без этого никак.

- Что ты с собой возьмешь в юношескую команду «Динамо»?

- Возьму уверенность, которая сформируется здесь, потому что поиграть на таком уровне это большой плюс и уже с уверенностью буду готовиться к загребскому «Динамо». Будет хорошая игра.