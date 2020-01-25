Динамо Брест - Мариуполь - 2:2. Видео голов и обзор матча

«Мариуполь» сыграл второй контрольный матч на сборе в Турции.
Контрольный матч
«Мариуполь» - «Динамо-Брест» - 2:2
Голы: Кулаков, 21. Библик, 57 – Милевский, 41. Кривец, 49.
«Мариуполь»: 1-й тайм: Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук; 2-й тайм - Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 78).
Напомним, что в первом поединке «Мариуполь» также сыграл вничью – с «Кызылжаром».
Источник — Sport.ua
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