В субботу, 25-го января, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Германии, в котором мюнхенская «Бавария» будет принимать гельзенкирхенский «Шальке».
Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Бавария» — «Шальке». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии.
В прямом эфире поединок «Бавария» — «Шальке» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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