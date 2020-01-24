Журналист «Футбольного формата» Олег Ящук сообщил о том, что 35-летний защитник «Днепра-1» Папа Гуйе завершит карьеру в конце сезона:

«Эпоха Папы добегает своего конца. Гуйе признался, что этот чемпионат станет последним в его игровой карьере. Он устал от футбола.

Следующий шаг — тренерские курсы. Хочет учиться и работать тренером исключительно в Украине».

В нынешнем сезоне на счету Гуйе 12 матчей в УПЛ за «Днепр-1». Ранее он выступал в УПЛ за «Волынь», «Металлист», «Днепр» и «Карпаты».