ОФИЦИАЛЬНО. У Челси будет новый титульный спонсор

Лондонский «Челси» объявил о том, что с нового сезона титульным спонсором клуба станет компания Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг.

Сейчас титульным спонсором «Челси» является компания Yokohama, контракт с которой истекает летом текущего года. Соглашение с японским производителем автомобильных шин не будет продлено, однако стороны продолжат сотрудничество в другом формате.

В 2015 году «Челси» заключил 5-летний контракт с Yokohama на сумму 200 млн фунтов. Финансовые условия сделки с Three UK не известны.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может летом продать голкипера Кепу Аррисабалагу.