ОФИЦИАЛЬНО. У Челси будет новый титульный спонсор

Лондонский клуб объявил о новой спонсорской сделке

  • 24.01.2020 18:21
  • 1660 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. У Челси будет новый титульный спонсор
© ФК Челси

Лондонский «Челси» объявил о том, что с нового сезона титульным спонсором клуба станет компания Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг.

Сейчас титульным спонсором «Челси» является компания Yokohama, контракт с которой истекает летом текущего года. Соглашение с  японским производителем автомобильных шин не будет продлено, однако стороны продолжат сотрудничество в другом формате.

В 2015 году «Челси» заключил 5-летний контракт  с Yokohama на сумму 200 млн фунтов. Финансовые условия сделки с Three UK не известны.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может летом продать голкипера Кепу Аррисабалагу.

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Источник — ФК Челси

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 18:57
    0
    MetalKH, 24.01.2020 18:54
    Написано же Three UK... Или ты только название статьи читаешь и начинаешь дерьмо лить?
    вижу тебе тяжело жить
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 18:54
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 18:45
    пари-матч?
    Написано же Three UK... Или ты только название статьи читаешь и начинаешь дерьмо лить?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 18:45
    -1
    пари-матч?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 18:57
    0
    MetalKH, 24.01.2020 18:54
    Написано же Three UK... Или ты только название статьи читаешь и начинаешь дерьмо лить?
    вижу тебе тяжело жить
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 18:54
    0
    Evgene Boykinyuk, 24.01.2020 18:45
    пари-матч?
    Написано же Three UK... Или ты только название статьи читаешь и начинаешь дерьмо лить?
    Ссылка
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