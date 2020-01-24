Игорь КОСТЮК: «Каргбо должен быть в первой команде Динамо»

Наставник «Динамо» U-19 считает, что у новичка киевского клуба есть набор хороших качеств

  • 24.01.2020 14:52
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Игорь КОСТЮК: «Каргбо должен быть в первой команде Динамо»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк после победы над СК КНТЭУ «Меркурий» (10:0) в товарищеском матче поделился мнением о 20-летнем новичке киевского клуба Ибрагиме Каргбо.

«Он с нами тренировался, но для нас он уже и по возрасту не подходит, и по своим параметрам. Этот игрок уже должен двигаться на ступень выше. По антропометрии, по своим данным, он уже должен быть в первой команде. Когда он с нами тренировался, было ощущение, как будто к нам пришел игрок из первой команды. В первую очередь, бросается в глаза его антропометрия и работа с мячом. У него есть определенный набор хороших качеств, но все будет зависеть от него, от того, как он будет их раскрывать», — считает Костюк.

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Источник — ФК Динамо Киев

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