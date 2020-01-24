Игорь КОСТЮК: «Каргбо должен быть в первой команде Динамо»

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк после победы над СК КНТЭУ «Меркурий» (10:0) в товарищеском матче поделился мнением о 20-летнем новичке киевского клуба Ибрагиме Каргбо.

«Он с нами тренировался, но для нас он уже и по возрасту не подходит, и по своим параметрам. Этот игрок уже должен двигаться на ступень выше. По антропометрии, по своим данным, он уже должен быть в первой команде. Когда он с нами тренировался, было ощущение, как будто к нам пришел игрок из первой команды. В первую очередь, бросается в глаза его антропометрия и работа с мячом. У него есть определенный набор хороших качеств, но все будет зависеть от него, от того, как он будет их раскрывать», — считает Костюк.