Australian Open. Результаты игрового дня у женщин

25 января на Australian Open состоялись матчи третьего круга верхней части основной сетки в женском одиночном разряде. Не обошлось без сенсаций.
Australian Open. Третий круг
Эшли Барти (Австралия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 6:2
Онс Жабер (Тунис) – Каролин Возняцки (Дания) – 7:5, 3:6, 7:5
Ван Цян (Китай) – Серена Уильямс (США) – 6:4, 6:7(2), 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:1, 6:2
Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:4
Мария Саккари (Греция) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 6:4
Элисон Риск (США) – Юлия Гергес (Германия) – 1:6, 7:6(4), 6:2
София Кенин (США) – Чжан Шуай (Китай) – 7:5, 7:6(7)
Пары 1/8 финала здесь.
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Источник — Sport.ua
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