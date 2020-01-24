Сергей КОВАЛЕЦ: «Первая лига по интриге превосходит УПЛ»

Тренер Сергей Ковалец покинул «Оболонь-Бровар», которая претендует на выход в УПЛ, однако продолжает следить за событиями в украинском футболе.

— Сергей Иванович, интрига в борьбе за золотые медали умерла?

— Уверен, что Динамо отдаст все силы, чтобы эта интрига возродилась, если можно так сказать. Впереди два очных поединка с горняками, матчи в первой шестерке, которые будут на порядок сложнее для любой команды. Хотя нужно понимать и то, что такое отставание отыграть крайне сложно. Первую часть чемпионата Шахтер прошел стабильно, всего в двух матчах сыграв вничью…



— Кто покинет элитный дивизион?

— Сейчас Карпаты штормит не по-детски. Весной во Львове судя по всему появится чуть ли не новая команда. Какая она будет, неизвестно. Но зная характер, который всегда был присущ бело-зеленым, думаю, борьба будет вестись до последнего тура.



— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?

— Первые восемь команд турнирной таблицы (Рух, Волынь, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Агробизнес, Металлист 1925 и Авангард) имеют основания рассчитывать на повышение в классе. Каждый из 11-ти оставшихся туров будет словно финальный. Думаю, по интриге первенство Первой лиги сейчас превосходит УПЛ.