Сергей КОВАЛЕЦ: «Первая лига по интриге превосходит УПЛ»

Целый ряд клубов претендуют на повышение в классе

  • 24.01.2020 13:29
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Первая лига по интриге превосходит УПЛ»
© fcbrovar.obolon.ua

Тренер Сергей Ковалец покинул «Оболонь-Бровар», которая претендует на выход в УПЛ, однако продолжает следить за событиями в украинском футболе.

— Сергей Иванович, интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— Уверен, что Динамо отдаст все силы, чтобы эта интрига возродилась, если можно так сказать. Впереди два очных поединка с горняками, матчи в первой шестерке, которые будут на порядок сложнее для любой команды. Хотя нужно понимать и то, что такое отставание отыграть крайне сложно. Первую часть чемпионата Шахтер прошел стабильно, всего в двух матчах сыграв вничью…

— Кто покинет элитный дивизион?
— Сейчас Карпаты штормит не по-детски. Весной во Львове судя по всему появится чуть ли не новая команда. Какая она будет, неизвестно. Но зная характер, который всегда был присущ бело-зеленым, думаю, борьба будет вестись до последнего тура.

— Кто из первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— Первые восемь команд турнирной таблицы (Рух, Волынь, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Агробизнес, Металлист 1925 и Авангард) имеют основания рассчитывать на повышение в классе. Каждый из 11-ти оставшихся туров будет словно финальный. Думаю, по интриге первенство Первой лиги сейчас превосходит УПЛ.

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Источник — zbirna.com

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