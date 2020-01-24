Вратарь Зари Шевченко рискует пропустить 3 месяца

В четверг стало известно о серьезной травме основного вратаря «Зари» Никиты Шевченко, который будет вынужден перенести хирургическое вмешательство.
По информации Футбол News, кипер пропустит около 3-х месяцев.
Шевченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей.
Вероятно, теперь основным вратарем команды будет Заури Махарадзе.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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