Вратарь Зари Шевченко рискует пропустить 3 месяца

У Никиты Шевченко серьезное повреждение

  • 24.01.2020 11:31
  • 502 просмотра
  • 1 комментарий
Вратарь Зари Шевченко рискует пропустить 3 месяца
© zarya-lugansk.com

В четверг стало известно о серьезной травме основного вратаря «Зари» Никиты Шевченко, который будет вынужден перенести хирургическое вмешательство.

По информации Футбол News, кипер пропустит около 3-х месяцев.

Шевченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей.

Вероятно, теперь основным вратарем команды будет Заури Махарадзе.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:43
    -1
    что опять в запой ушел? тоже мне звезда
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