Диего СИМЕОНЕ о вылете из Кубка: «Ответственность лежит полностью на мне»

«Атлетико» уступил клубу третьего испанского дивизиона

  • 24.01.2020 11:00
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Диего СИМЕОНЕ о вылете из Кубка: «Ответственность лежит полностью на мне»
© Twitter. Диего Симеоне
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет его команды в матче 1/16 финала Кубка Испании. Мадридский клуб уступил команде третьего испанского дивизиона «Культураль Леонесе» (1:2).
 
«Нам не хватило реализации, ведь моменты были. Вратарь соперника сыграл бесподобно. Они действовали смело и провели отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать. После этого вылета ничего не изменится. У меня хорошая команда, результаты придут», - сказал Симеоне.
 
Напомним, что в чемпионате Испании «Атлетико» занимает третье место, отставая на 8 очков от лидирующих «Реала» и «Барселоны».
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Источник — Marca

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