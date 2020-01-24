Диего СИМЕОНЕ о вылете из Кубка: «Ответственность лежит полностью на мне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет его команды в матче 1/16 финала Кубка Испании. Мадридский клуб уступил команде третьего испанского дивизиона «Культураль Леонесе» (1:2).

«Нам не хватило реализации, ведь моменты были. Вратарь соперника сыграл бесподобно. Они действовали смело и провели отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать. После этого вылета ничего не изменится. У меня хорошая команда, результаты придут», - сказал Симеоне.

Напомним, что в чемпионате Испании «Атлетико» занимает третье место, отставая на 8 очков от лидирующих «Реала» и «Барселоны».