Атлетико вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона

Мадридский «Атлетико» в дополнительное время уступил клубу третьего дивизиона «Культураль Леонеса» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
В составе мадридского клуба точным ударом отличился Анхель Корреа.
Кубок Испании, 1/16 финала
«Культураль Леонеса» – «Атлетико» – 2:1 (0:0, 1:1)
Голы: 0:1 – Корреа (62), 1:1 – Кастаньеда (83), 2:1 – Серхио Бенито (108).
«Атлетико»: Адан, Санчес, Фелипе, Арьяс, Эрмосо, Витоло (Шапонич, 60), Эррера (Томас, 46), Жоау Фелиш, Сауль, Корреа (Рикельме, 102), Льоренте (Камельо, 99).
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Валенсия» пробились в следующий раунд Копа дель Рей.
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Источник — Sport.ua
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