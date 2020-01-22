Реал и Валенсия пробились в следующий раунд Копа дель Рей

22 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании

  • 22.01.2020 23:58
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Реал и Валенсия пробились в следующий раунд Копа дель Рей
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22 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании. Ниже приведены их результаты.
 
«Реал» и «Валенсия» пробились в следующий раунд. Ранее «Барселона» в гостях обыграла «Ибицу» за счет дубля Антуана Гризманна.
 
Кубок Испании. 1/16 финала
 
Ибица – Барселона – 1:2
Эльче – Атлетик – 1:1 (пен. 4:5)
Бадалона – Гранада – 1:3 (д.в)
Жирона – Вильярреал – 0:3
Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:0
Тенерифе – Вальядолид – 2:1
Логроньес – Валенсия – 0:1
Унионистас – Реал Мадрид – 1:3
 
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Источник — Sport.ua

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