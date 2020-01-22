Реал и Валенсия пробились в следующий раунд Копа дель Рей

22 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании. Ниже приведены их результаты.
«Реал» и «Валенсия» пробились в следующий раунд. Ранее «Барселона» в гостях обыграла «Ибицу» за счет дубля Антуана Гризманна.
Кубок Испании. 1/16 финала
Ибица – Барселона – 1:2
Эльче – Атлетик – 1:1 (пен. 4:5)
Бадалона – Гранада – 1:3 (д.в)
Жирона – Вильярреал – 0:3
Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:0
Тенерифе – Вальядолид – 2:1
Логроньес – Валенсия – 0:1
Унионистас – Реал Мадрид – 1:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.