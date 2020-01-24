Динамо - Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Контрольный поединок киевлян на сборе в Турции

  • 24.01.2020 11:11
  • 383 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо - Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня на сборе в Турции «Динамо» проведет очередной контрольный матч. Соперником будет «Хайдук».

Старт матча в 17:00.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 11:53
    0
    Trasher311987, 24.01.2020 11:49
    Видна работа Кирилла Крыжановского.
    Да получилось неплохо судя по промо.
    да он крутой..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 11:49
    0
    AK_228, 24.01.2020 11:40
    ого... ждем с нетерпением
    Видна работа Кирилла Крыжановского.
    Да получилось неплохо судя по промо.
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:45
    0
    Trasher311987, 24.01.2020 11:32
    24 февраля будет премьера "Неизвестное Динамо" на youtube канале.
    Фильм о внутренних делах команды.
    Такого не делал ни один клуб Украины.
    расскажут как прут друг друга в раздевалке, про сладкий ротик Оли Шапаренко и БДСМ-тренера Лужного
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 11:40
    -1
    Trasher311987, 24.01.2020 11:32
    24 февраля будет премьера "Неизвестное Динамо" на youtube канале.
    Фильм о внутренних делах команды.
    Такого не делал ни один клуб Украины.
    ого... ждем с нетерпением
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 11:32
    +1
    24 февраля будет премьера "Неизвестное Динамо" на youtube канале.
    Фильм о внутренних делах команды.
    Такого не делал ни один клуб Украины.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 11:32
    +1
    24 февраля будет премьера "Неизвестное Динамо" на youtube канале.
    Фильм о внутренних делах команды.
    Такого не делал ни один клуб Украины.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 11:53
    0
    Trasher311987, 24.01.2020 11:49
    Видна работа Кирилла Крыжановского.
    Да получилось неплохо судя по промо.
    да он крутой..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 11:49
    0
    AK_228, 24.01.2020 11:40
    ого... ждем с нетерпением
    Видна работа Кирилла Крыжановского.
    Да получилось неплохо судя по промо.
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 24.01.2020 11:45
    0
    Trasher311987, 24.01.2020 11:32
    24 февраля будет премьера "Неизвестное Динамо" на youtube канале.
    Фильм о внутренних делах команды.
    Такого не делал ни один клуб Украины.
    расскажут как прут друг друга в раздевалке, про сладкий ротик Оли Шапаренко и БДСМ-тренера Лужного
    Ссылка
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