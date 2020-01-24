Динамо - Хайдук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня на сборе в Турции «Динамо» проведет очередной контрольный матч. Соперником будет «Хайдук».
Старт матча в 17:00.
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Источник — Sport.ua
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Да получилось неплохо судя по промо.
Да получилось неплохо судя по промо.
Фильм о внутренних делах команды.
Такого не делал ни один клуб Украины.
Фильм о внутренних делах команды.
Такого не делал ни один клуб Украины.
Фильм о внутренних делах команды.
Такого не делал ни один клуб Украины.
Фильм о внутренних делах команды.
Такого не делал ни один клуб Украины.
Да получилось неплохо судя по промо.
Да получилось неплохо судя по промо.
Фильм о внутренних делах команды.
Такого не делал ни один клуб Украины.
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