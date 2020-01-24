Экс-бек Зари завершил карьеру и стал тренером по физподготовке

Словак Лукаш Тесак принял решение повесить бутсы на гвоздь в 34 года

  • 24.01.2020 10:26
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Экс-бек Зари завершил карьеру и стал тренером по физподготовке
© ФК Погронье. Лукаш Тесак

Словацкий защитник Лукаш Тесак, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», принял решение завершить карьеру футболиста.

С января 2018 года Тесак выступал на родине за «Погронье» в элитном дивизионе чемпионата Словакии.

Завершая карьеру футболиста, Тесак не прощается с футболом. Лукаш принял предложение «Погронье» остаться в структуре клуба и отныне будет одним из членов тренерского штаба, отвечая за физическую подготовку игроков.

«Однажды моя карьера должна была завершиться, и сегодня такой момент настал. Со временем я понял, что пора переходить в тренеры. Поступившее предложение от клуба меня искренне порадовало, поэтому я быстро согласился», - сказал 34-летний Тесак.

Напомним, за «Зарю» Тесак выступал с 2010 по 2012 год, проведя в общей сложности за луганчан 36 матчей и отличившись 1 результативной передачей.

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