Экс-бек Зари завершил карьеру и стал тренером по физподготовке

Словацкий защитник Лукаш Тесак, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», принял решение завершить карьеру футболиста.

С января 2018 года Тесак выступал на родине за «Погронье» в элитном дивизионе чемпионата Словакии.

Завершая карьеру футболиста, Тесак не прощается с футболом. Лукаш принял предложение «Погронье» остаться в структуре клуба и отныне будет одним из членов тренерского штаба, отвечая за физическую подготовку игроков.

«Однажды моя карьера должна была завершиться, и сегодня такой момент настал. Со временем я понял, что пора переходить в тренеры. Поступившее предложение от клуба меня искренне порадовало, поэтому я быстро согласился», - сказал 34-летний Тесак.

Напомним, за «Зарю» Тесак выступал с 2010 по 2012 год, проведя в общей сложности за луганчан 36 матчей и отличившись 1 результативной передачей.