Бензема станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Реала

Французский форвард Карим Бензема договорился о продлении контракта с мадридским «Реалом» до 30 июня 2022 года. Новое соглашение сделает 32-летнего игрока одним из самых высокооплачиваемых футболистов «сливочных».

О продлении сотрудничества с Бензема «Реал» официально объявит до конца нынешнего сезона. Карим выступает за мадридцев с лета 2009 года.

В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 25 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.