Бензема станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Реала

32-летний француз подпишет новый контракт с мадридским клубом

  • 24.01.2020 04:38
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Бензема станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Реала
© ФК Реал Мадрид. Карим Бензема
Французский форвард Карим Бензема договорился о продлении контракта с мадридским «Реалом» до 30 июня 2022 года. Новое соглашение сделает 32-летнего игрока одним из самых высокооплачиваемых футболистов «сливочных».
 
О продлении сотрудничества с Бензема «Реал» официально объявит до конца нынешнего сезона. Карим выступает за мадридцев с лета 2009 года.
 
В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 25 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.
 
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Источник — RMC

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