Реал договорился о трансфере 19-летнего форварда Малаги

19-летний форвард «Малаги» Уго Вальехо перейдет в мадридский «Реал». Клубы обо всем договорились. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Сумма предстоящего трансфера не разглашается. После перехода в «Реал» форвард будет отдан в аренду «Депортиво» до окончания сезона-2019/2020.

Вальехо является воспитанником «Малаги». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах второго испанского дивизиона, в которых результативными действиями не отметился.