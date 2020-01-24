Реал договорился о трансфере 19-летнего форварда Малаги

19-летний форвард «Малаги» Уго Вальехо перейдет в мадридский «Реал». Клубы обо всем договорились. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Сумма предстоящего трансфера не разглашается. После перехода в «Реал» форвард будет отдан в аренду «Депортиво» до окончания сезона-2019/2020.
Вальехо является воспитанником «Малаги». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах второго испанского дивизиона, в которых результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Габриэла Мартинелли.
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Источник — As.com
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