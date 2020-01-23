Реал хочет купить Габриэла Мартинелли

Форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли заинтересовал «Реал».

Как сообщает Daily Mail, мадридский клуб хочет купить футболиста зимой. В то же время, «канониры» не намерены отпускать 18-летнего бразильца и готовы увеличить его зарплату с 10 до 30 тыс. евро в неделю, чтобы удержать от перехода в мадридский клуб.

В этом сезоне Мартинелли сыграл 21 матч за «Арсенал», забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.