Реал хочет купить Габриэла Мартинелли

Форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли заинтересовал «Реал».
Как сообщает Daily Mail, мадридский клуб хочет купить футболиста зимой. В то же время, «канониры» не намерены отпускать 18-летнего бразильца и готовы увеличить его зарплату с 10 до 30 тыс. евро в неделю, чтобы удержать от перехода в мадридский клуб.
В этом сезоне Мартинелли сыграл 21 матч за «Арсенал», забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.
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Источник — Daily Mail
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