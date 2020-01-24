Юрген КЛОПП: «Все решил потрясающий момент Фирмино»

«В этом матче мы дважды или трижды меняли схему игры. Соперник давал нам играть до последней трети, что позволило им проводить контратаки. Но все решил потрясающий момент Фирмино.

Пока не известно, насколько серьезно повреждение Мане. Нужно было оставаться в игре и ждать, когда кто-то выйдет на первый план и это опять-таки сделал Фирмино», - сказал Клопп.