Юрген КЛОПП: «Все решил потрясающий момент Фирмино»

Главный тренер «Ливерпуля» – о победе над «Вулверхэмптоном»

  • 24.01.2020 02:19
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Юрген КЛОПП: «Все решил потрясающий момент Фирмино»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
 
«В этом матче мы дважды или трижды меняли схему игры. Соперник давал нам играть до последней трети, что позволило им проводить контратаки. Но все решил потрясающий момент Фирмино.
 
Пока не известно, насколько серьезно повреждение Мане. Нужно было оставаться в игре и ждать, когда кто-то выйдет на первый план и это опять-таки сделал Фирмино», - сказал Клопп.
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Источник — Premier League

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