Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Шахтере меня подвело здоровье»

Из-за травм украинский хавбек пропустил много времени

  • 23.01.2020 22:31
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Шахтере меня подвело здоровье»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе в черниговскую «Десну».

— Ты обрадовался переходу в «Десну»?
— Конечно. Команда борется за высокие места в турнирной таблице. Может, сейчас у меня будет возможность проводить на поле больше времени. Постараюсь внести и свою лепту в игру и результат «Десны».

— Есть ли ответ на вопрос, почему в «Шахтере» ты оставался практически без игровой практики?
— Считаю, что меня подвело здоровье. По этой причине я пропустил очень много времени, а полностью восстановился только в конце осенней части сезона…

— Большую часть своей карьеры ты провел в арендах. Тяжело так играть?
— Да. Сейчас главным моим желанием был полноценный контракт. Я так и сказал своему агенту. Рад, что получилось.

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Источник — zbirna.com

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