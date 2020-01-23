Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Шахтере меня подвело здоровье»

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе в черниговскую «Десну».

— Ты обрадовался переходу в «Десну»?

— Конечно. Команда борется за высокие места в турнирной таблице. Может, сейчас у меня будет возможность проводить на поле больше времени. Постараюсь внести и свою лепту в игру и результат «Десны».

— Есть ли ответ на вопрос, почему в «Шахтере» ты оставался практически без игровой практики?

— Считаю, что меня подвело здоровье. По этой причине я пропустил очень много времени, а полностью восстановился только в конце осенней части сезона…

— Большую часть своей карьеры ты провел в арендах. Тяжело так играть?

— Да. Сейчас главным моим желанием был полноценный контракт. Я так и сказал своему агенту. Рад, что получилось.