Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Шахтере меня подвело здоровье»

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе в черниговскую «Десну».
— Ты обрадовался переходу в «Десну»?
— Конечно. Команда борется за высокие места в турнирной таблице. Может, сейчас у меня будет возможность проводить на поле больше времени. Постараюсь внести и свою лепту в игру и результат «Десны».
— Есть ли ответ на вопрос, почему в «Шахтере» ты оставался практически без игровой практики?
— Считаю, что меня подвело здоровье. По этой причине я пропустил очень много времени, а полностью восстановился только в конце осенней части сезона…
— Большую часть своей карьеры ты провел в арендах. Тяжело так играть?
— Да. Сейчас главным моим желанием был полноценный контракт. Я так и сказал своему агенту. Рад, что получилось.
Источник — zbirna.com
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