Егише МЕЛИКЯН: «Есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе»

Наставник «Львова» поделился впечатлениями о товарищеском матче с «Минаем»

  • 23.01.2020 22:18
  • 981 просмотр
  • 1 комментарий
Егише МЕЛИКЯН: «Есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе»
© ФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян подвел итоги товарищеского поединка с «Минаем» (1:2).

- Для нас было важно в этом матче увидеть, кто на каком уровне находится. Ребята вернулись из отпуска. К нам присоединились новые игроки, на данный момент они находятся у нас на просмотре. Поэтому этот матч был очень информативным. Благодаря этой игре я получил немало информации для анализа.

- Во втором тайме вышел другой состав, в том числе и футболисты, находящиеся на просмотре. Как оцените игру команды после перерыва?
- То, что я увидел во втором тайме — есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе. Игра показывает, кто готов играть, а кто нет. Второй тайм это показал. Поэтому очень хорошо, что такой второй тайм вышел. Мы пропустили два гола. Поэтому заметны ошибки игроков, над которыми мы будем работать в дальнейшем.

- Будет ли усиление команды? О каких позиции может идти речь?
- Усиление команды будет обязательно, продолжается работа. Я думал над одними позициями, но сейчас добавились еще и другие, которые требуют усиления. Но нужно еще анализировать.

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Источник — ФК Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.01.2020 22:33
    +1
    Працюємо, рєбяткі !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.01.2020 22:33
    +1
    Працюємо, рєбяткі !
    Ссылка
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