ТЕТЕ: «Уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы»

19-летний бразильский вингер «Шахтера» Тете рассказал о подготовке команды на сборах в Турции, нагрузках и работе с мячом.

– Тете, как проходят сборы? Как чувствуешь себя на четвертый день?

– Все отлично! Работаем очень усердно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи.

– Говорят, на сборе дни с третьего по пятый самые тяжелые физически для футболистов. Как оценишь нагрузки?

– Да, действительно. Ты выходишь из отпуска отдохнувшим, но в этот период практически не работал физически, так что где-то до пятого дня довольно сложно. Но мы постепенно адаптировались к ежедневной нагрузке.

– Тренерский штаб предлагает много работы с мячом, нет чисто беговой. Это помогает быстрее втянуться?

– Конечно. Стиль нашей команды именно таков: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом.

– Уже думаете о «Бенфике»? Есть ли тактические занятия, разбор оппонента?

– Пока оттачиваем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением «Бенфики» займемся позже.