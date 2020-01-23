ТЕТЕ: «Уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы»

Вингер «Шахтера» рассказал о подготовке донецкой команды ко второй части сезона

  • 23.01.2020 19:52
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ТЕТЕ: «Уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы»
© ФК Шахтер Донецк. Тете

19-летний бразильский вингер «Шахтера» Тете рассказал о подготовке команды на сборах в Турции, нагрузках и работе с мячом.

– Тете, как проходят сборы? Как чувствуешь себя на четвертый день?
– Все отлично! Работаем очень усердно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи.

– Говорят, на сборе дни с третьего по пятый самые тяжелые физически для футболистов. Как оценишь нагрузки?
– Да, действительно. Ты выходишь из отпуска отдохнувшим, но в этот период практически не работал физически, так что где-то до пятого дня довольно сложно. Но мы постепенно адаптировались к ежедневной нагрузке.

– Тренерский штаб предлагает много работы с мячом, нет чисто беговой. Это помогает быстрее втянуться?
– Конечно. Стиль нашей команды именно таков: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом.

– Уже думаете о «Бенфике»? Есть ли тактические занятия, разбор оппонента?
– Пока оттачиваем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением «Бенфики» займемся позже.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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