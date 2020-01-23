Константин ВИВЧАРЕНКО: «Рад дебютировать за первую команду Динамо»

Для 17-летнего защитника «Динамо» Константина Вивчаренко матч с «Вардаром», в котором киевляне победили 4:0, стал дебютным в футболке первой команды. После игры он поделился впечатлениями от своего первого матча.

- Поздравляем тебя с дебютом! Какие ощущения?

- Огромное спасибо, ощущения незабываемые! Я очень рад дебютировать за первую команду, хотя это и не официальная, а товарищеская игра. Спасибо ребятам за поддержку, а тренерам - за возможность проявить себя и показать, на что я способен.

- Ты сразу попал в связку с Пиваричем на фланге, как было взаимодействовать с ним и другими партнерами, нервничал?

- Никаких переживаний не было, все поддержали меня перед игрой. С Пиваричем очень комфортно играть, он опытный игрок, много подсказывал, как лучше действовать. У нас получилась отличная связка на левом фланге.

- Чем бы ты объяснил результативность «Динамо» в первом тайме?

- Думаю, все вышли на поле заряженные, поскольку давно не забивали много мячей. Все хотели показать, на что способны.

- Сегодня Пиварич играл крайнего полузащитника, Буяльский попробовал себя на правом фланге полузащиты, Кадири действовал на позиции центрального хавбека. Тебя привлекает такая универсальность в игре «Динамо»?

- Да, я думаю, что это опытные ребята, профессионалы своего дела, для которых нет разницы, на какой позиции играть. Универсальность в футболе - это очень хорошо, для любого игрока полезно уметь играть на разных позициях.

- Алексей Михайличенко после матча сказал, что вы сыграете против «Динамо» (Загреб) в Юношеской лиге УЕФА. Что ты возьмешь с собой в качестве багажа в юношескую команду?

- Думаю, те наставления и подсказки, которые дают старшие ребята и тренерский штаб. Я все запоминаю и учусь. Конечно, в будущем это мне очень поможет.

- Игровые связи, которые вы наигрываете в первой команде, будете использовать в матче Юношеской лиги УЕФА?

- Думаю, да. У «Динамо» одна схема игры для всех команд, поэтому это поможет.

- Ты один из самых молодых игроков в команде на сборах. Как тебе даются нагрузки?

- Не скажу, что сейчас в Турции у нас сильные нагрузки. Очень большие нагрузки были в Киеве, по две тренировки в день - зал и бег. А сейчас я уже вошел в ритм, поэтому все дается нормально.

- Как приняли вас, молодых игроков, в первой команде?

- Все очень хорошо, старшие ребята поддерживают на тренировках и в играх. Мы очень им за это благодарны. Говорили, что мы должны спеть песню, но мы пока не знаем, успеем ли спеть, поскольку скоро должны ехать в расположение команды U-19.