Шахтер сыграет с сербским Пролетером

Донецкий «Шахтер» проведет дополнительный товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке.

29-го января «оранжево-черные» проведут спарринг против ФК «Пролетер» (Нови-Сад, Сербия), с которым подопечные Луиша Каштру уже встречались на летних сборах в июле. Поединок начнется в 9:45 по Киеву.

Ранее был опубликован список соперников «Шахтера» на первом сборе в Турции.