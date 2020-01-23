Шахтер сыграет с сербским Пролетером

Донецкий «Шахтер» проведет дополнительный товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке.
29-го января «оранжево-черные» проведут спарринг против ФК «Пролетер» (Нови-Сад, Сербия), с которым подопечные Луиша Каштру уже встречались на летних сборах в июле. Поединок начнется в 9:45 по Киеву.
Ранее был опубликован список соперников «Шахтера» на первом сборе в Турции.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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