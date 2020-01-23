ВИДЕО. Как Свитолина обыграла Лорен Дэвис на пути к Мугурусе

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, в двух сетах обыграла Лорен Дэвис из США (№62 WTA).
Элина в четвертый раз подряд вышла в третий круг австралийского мейджора. В следующем раунде Свитолина сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA).
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Источник — Sport.ua
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