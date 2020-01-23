ВИДЕО. Как Свитолина обыграла Лорен Дэвис на пути к Мугурусе

Смотрите видеообзор матча первой ракетки Украины на Australian Open

  • 23.01.2020 17:39
  • 1378 просмотров
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ВИДЕО. Как Свитолина обыграла Лорен Дэвис на пути к Мугурусе
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Во втором раунде украинка, посеянная под пятым номером, в двух сетах обыграла Лорен Дэвис из США (№62 WTA).
 
 
Элина в четвертый раз подряд вышла в третий круг австралийского мейджора. В следующем раунде Свитолина сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA).

 

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Источник — Sport.ua

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