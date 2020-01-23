Элина СВИТОЛИНА: «Очень счастлива, что получилось выиграть в двух сетах»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Лорен Дэвис во втором круге Australian Open, а также рассказала, почему выбрала именно Маркоса Багдатиса в качестве тренера-консультанта:

«Всем большое спасибо за то, что остались на стадионе так поздно (матч закончился почти в час ночи — прим.), чтобы посмотреть наш матч и подержать нас. Спасибо.

Вне всякого сомнения матч был непростым. Играть против Лорен всегда трудно, она боец, возвращает все мячи, и необходимо очень хорошо работать ногами, чтобы адаптироваться к ее плоским ударам. Сегодня я хорошо двигалась и очень счастлива, что получилось выиграть в двух сетах, и теперь все мы можем идти спать (смеется).

Почему Маркос? Ну, во-первых, всегда полезно иметь рядом человека, который был игроком и когда-то проходил через все то, что сейчас прохожу я. А еще он был здесь финалистом, у него остались прекрасные воспоминания о турнире. Очень счастлива, что Маркос сейчас в моей команде. Мне давно хотелось, чтобы он был ее частью» — сказала украинка в послематчевом интервью.

Напомним, что следующей соперницей Элины станет испанка Гарбинье Мугуруса, которой Свитолина проиграла в прошлом году в третьем круге Ролан Гаррос — единственном Шлеме-2019 года, где украинка не дошла как минимум до четвертьфинала.