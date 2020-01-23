Вся топ-10 посева вышла в третий раунд женского Australian Open

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде Australian Open-2020 обыграла Лорен Дэвис со счетом 6:2, 7:6 (6).
Победа Свитолиной означает, что вся топ-10 посева женского Australian Open успешно преодолела барьер первых двух раундов.
На турнирах Большого шлема такого не случалось со времен Уимблдона-2009. На Australian Open такое в последний раз случалось еще в 2007.
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Источник — Twitter
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