Вся топ-10 посева вышла в третий раунд женского Australian Open

На турнирах Большого шлема такого не было более 10 лет

  • 23.01.2020 16:07
  • 851 просмотр
  • 2 комментария
Вся топ-10 посева вышла в третий раунд женского Australian Open
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина во втором раунде Australian Open-2020 обыграла Лорен Дэвис со счетом 6:2, 7:6 (6).

Победа Свитолиной означает, что вся топ-10 посева женского Australian Open успешно преодолела барьер первых двух раундов.

На турнирах Большого шлема такого не случалось со времен Уимблдона-2009. На Australian Open такое в последний раз случалось еще в 2007.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    AlinaBabenko
    online
      AlinaBabenko, 23.01.2020 17:00
    0
    Игорь Онищук, 23.01.2020 16:27
    Из тех кто играл, небольшое уточнение.
    Так в статье и говорится про топ-10 ПОСЕВА, что автоматически указывает на лучших теннисисток, непосредственно участвующих в турнире
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.01.2020 16:27
    +1
    Из тех кто играл, небольшое уточнение.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.01.2020 16:27
    +1
    Из тех кто играл, небольшое уточнение.
    Ссылка
    AlinaBabenko
    online
      AlinaBabenko, 23.01.2020 17:00
    0
    Игорь Онищук, 23.01.2020 16:27
    Из тех кто играл, небольшое уточнение.
    Так в статье и говорится про топ-10 ПОСЕВА, что автоматически указывает на лучших теннисисток, непосредственно участвующих в турнире
    Ссылка
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