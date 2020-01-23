Олег ФЕДОРЧУК: «Спад в игре Зинченко неизбежен»

Главный тренер «Энергии» Олег Федорчук поделился своим мнением по поводу перспектив Александра Зинченко в «Манчестер Сити» после восстановления конкурента на позиции левого защитника Бенжамена Менди:

«На то, что Зинченко выпал из основы повлияла травма. Однако не только она. Саша стал заложником своей универсальности. Гвардиола в определенный момент попросил его поиграть на левом фланге защиты – не родной позиции. Зинченко согласился и закрыл проблемный участок. Но как только на эту позицию вернулся узкопрофильный, но классный защитник, тренер сразу отдал ему предпочтение перед Зинченко.

Рисковать в команде, ставящей перед собой столь серьезные задачи, никто не станет. Все, Саша в обороне уже не нужен, а в полузащите там – огромная конкуренция. Универсализм в «Манчестер Сити» сыграл с Зинченко злую шутку. Однако хочу всех успокоить. Для Александра Зинченко то, чего он достиг под началом Гвардиолы, уже большое достижение.

Что касается разговоров о спаде в игре Зинченко из-за девушки, то, скажу вам точно, спад в такой ситуации неизбежен. После женитьбы, или начала совместной жизни с девушкой, как минимум год карьеры футболиста пропадает. Тренеры не любят этот момент в жизни игроков. Но потом женатые наоборот более стабильны, чем холостяки».

Во вторник Зинченко провел полный матч АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».