Кадар и Дуэлунд – в основе Динамо на матч с Вардаром

Сегодня, 23 января «Динамо» во время сбора в Турции проведет контрольный матч против македонского «Вардара». Начало – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч.
«Динамо»: Бущан – Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко – Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский – Соль
Смотрите прямую трансляцию матча «Динамо» - «Вардар» на нашем сайте.
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Источник — ФК Динамо Киев
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