Александр РЯБОКОНЬ: «Думаю, в Десне Будковский будет забивать больше»

Наставник «Десны» - о переходе в черниговский клуб Филиппа Будковского

  • 23.01.2020 14:20
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Александр РЯБОКОНЬ: «Думаю, в Десне Будковский будет забивать больше»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» надеется, что в Чернигове экс-нападающий «Зари» сможет в полной мере раскрыть свой потенциал.

«Думаю, у нас Будковский будет больше забивать. Мне самому интересно посмотреть, что из этого выйдет, потому что у нас никогда не было рослого нападающего, хорошо играющего головой. Есть быстрые фланги и есть кому доставить мяч в штрафную. Только Артем Фаворов мог вбежать в штрафную и что-то решить. Филиппов — не любитель верховых единоборств. Денис Фаворов хорошо умеет играть головой, но он же не может сам подавать и сам завершать», - сказал Рябоконь в интервью журналу «Футбол».

Отметим, что Будковский расторг контракт с «Зарей» по обоюдному согласию сторон.

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Источник — Sport.ua

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