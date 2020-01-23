Владислав КАБАЕВ: «Хватило на 60 минут, потом было много брака»

Хавбек «Зари» - о победе над «Лодзю»

  • 23.01.2020 14:07
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Владислав КАБАЕВ: «Хватило на 60 минут, потом было много брака»
© ФК Заря. Владислав Кабаев

Вчера «Заря» в контрольном матче на сборах в Турции обыграла «Лодзь» со счетом 1:0.

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от матча:

«Для первого матча результат положительный. Были хорошие моменты, которые на тренировке наигрывали. Конечно, есть еще над чем работать, первая игра в сезоне.

Наверное, на минут 60 хватило, потом было много брака. Все это чувствовали, силы чуть покинули нас. Но для первой встречи – есть положительные моменты.

Поляки всегда играют жестко, были готовы к этому. Хорошо, что без травм обошлось. Немного неприятно, негативные эмоции, ты заводишься, они заводятся. В таких моментах можно получить травму».

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Источник — ФК Заря

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