Владислав КАБАЕВ: «Хватило на 60 минут, потом было много брака»

Вчера «Заря» в контрольном матче на сборах в Турции обыграла «Лодзь» со счетом 1:0.
Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от матча:
«Для первого матча результат положительный. Были хорошие моменты, которые на тренировке наигрывали. Конечно, есть еще над чем работать, первая игра в сезоне.
Наверное, на минут 60 хватило, потом было много брака. Все это чувствовали, силы чуть покинули нас. Но для первой встречи – есть положительные моменты.
Поляки всегда играют жестко, были готовы к этому. Хорошо, что без травм обошлось. Немного неприятно, негативные эмоции, ты заводишься, они заводятся. В таких моментах можно получить травму».
Источник — ФК Заря
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