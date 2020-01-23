Александр РЯБОКОНЬ: «Игроки Десны могли бы получить шанс в сборной Украины»

У тренера есть как минимум два кандидата

  • 23.01.2020 13:45
  • 953 просмотра
  • 2 комментария
Александр РЯБОКОНЬ: «Игроки Десны могли бы получить шанс в сборной Украины»
© ФК Десна. Александр Филиппов

«Десна» стала одним из открытий первой части сезона УПЛ, продолжая бороться за топ-3 чемпионата, а тренер команды Александр Рябоконь считает, что два-три игрока могли бы получить шанс в сборной Украины хотя бы в контрольных матчах.

Об этом наставник рассказал в интервью журналу «Футбол».

— Кто-то из игроков «Десны» мог бы реально помочь сборной Шевченко на Евро-2020?
— Сильный вопрос. Наверняка штаб Андрея Николаевича просматривает все наши игры и в курсе способностей каждого потенциального игрока сборной. Он знает, какие позиции ему нужно усилить или освежить. На мой взгляд, сборной не помешают скоростные фланговые исполнители. В нашей команде есть техничные быстрые фланговые игроки. Например, Картушов или Калитвинцев. Про него вечно говорили — мол, «хрустальный», но за полгода у нас не пропустил не то что ни одной игры — ни одной тренировки!

— А Шевченко может вас набрать, поинтересоваться мнением?
— Почему нет? Я отвечу.

— И как, звонил уже?
— Пока нет. Помимо Калитвинцева, думаю, нападающий Филиппов мог бы получить шанс. Он сейчас второй бомбардир чемпионата Украины вместе с Ледневым после Мораеса в чемпионате. Саша забил девять мячей и еще пару положил в Кубке Украины. Имереков — один из лучших центральных защитников в Украине. Он очень скоростной, от него никто не убежит. Я ни в коем случае не навязываю своего мнения, но мне кажется, Имереков мог бы получить шанс в каком-то товарищеском матче.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 23.01.2020 14:17
    0
    Треба бути реалістом. З усіх гравців Десни лише Юхим Конопля має шанси отримати виклик у Збірну. І то він в цьому списку бажаючих стоїть за Тимчиком, який також заслуговує спробувати себе у Збірній.
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    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 23.01.2020 13:57
    -2
    Впарили тобі гуцула щей за бабло. )))
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    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 23.01.2020 14:17
    0
    Треба бути реалістом. З усіх гравців Десни лише Юхим Конопля має шанси отримати виклик у Збірну. І то він в цьому списку бажаючих стоїть за Тимчиком, який також заслуговує спробувати себе у Збірній.
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