Александр РЯБОКОНЬ: «Игроки Десны могли бы получить шанс в сборной Украины»

«Десна» стала одним из открытий первой части сезона УПЛ, продолжая бороться за топ-3 чемпионата, а тренер команды Александр Рябоконь считает, что два-три игрока могли бы получить шанс в сборной Украины хотя бы в контрольных матчах.

Об этом наставник рассказал в интервью журналу «Футбол».

— Кто-то из игроков «Десны» мог бы реально помочь сборной Шевченко на Евро-2020?

— Сильный вопрос. Наверняка штаб Андрея Николаевича просматривает все наши игры и в курсе способностей каждого потенциального игрока сборной. Он знает, какие позиции ему нужно усилить или освежить. На мой взгляд, сборной не помешают скоростные фланговые исполнители. В нашей команде есть техничные быстрые фланговые игроки. Например, Картушов или Калитвинцев. Про него вечно говорили — мол, «хрустальный», но за полгода у нас не пропустил не то что ни одной игры — ни одной тренировки!



— А Шевченко может вас набрать, поинтересоваться мнением?

— Почему нет? Я отвечу.



— И как, звонил уже?

— Пока нет. Помимо Калитвинцева, думаю, нападающий Филиппов мог бы получить шанс. Он сейчас второй бомбардир чемпионата Украины вместе с Ледневым после Мораеса в чемпионате. Саша забил девять мячей и еще пару положил в Кубке Украины. Имереков — один из лучших центральных защитников в Украине. Он очень скоростной, от него никто не убежит. Я ни в коем случае не навязываю своего мнения, но мне кажется, Имереков мог бы получить шанс в каком-то товарищеском матче.