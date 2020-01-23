Руководство МЮ не планирует увольнять Сульшера

Норвежский тренер не будет отправлен в отставку

  • 23.01.2020 13:31
  • 459 просмотров
  • 1 комментарий
Руководство МЮ не планирует увольнять Сульшера
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

Вчера «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ дома сенсационно проиграл «Бернли» 0:2.

По итогам 24 туров АПЛ в активе МЮ всего 24 очка, что является антирекордом клуба в 21-м веке.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет пятым в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

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Источник — Sky Sports

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 23.01.2020 14:36
    0
    Сульшер как Лесик в Динамо....увольнять надо руководство МЮ, а не Сульшера....
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 23.01.2020 14:36
    0
    Сульшер как Лесик в Динамо....увольнять надо руководство МЮ, а не Сульшера....
    Ссылка
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