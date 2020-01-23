Руководство МЮ не планирует увольнять Сульшера

Вчера «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ дома сенсационно проиграл «Бернли» 0:2.
По итогам 24 туров АПЛ в активе МЮ всего 24 очка, что является антирекордом клуба в 21-м веке.
Несмотря на неудовлетворительные результаты, руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет пятым в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.