Валерий БОНДАРЬ: «Намерен восстановиться к официальным матчам Шахтера»

«Шахтер» активно работает на сборе в Турции, однако молодой защитник Валерий Бондарь из-за травмы пока вынужден работать по индивидуальной программе.

«Восстановление идет по плану. Чувствую себя отлично и выполняю всю необходимую работу. Хочется поскорее вернуться к занятиям в общей группе, но это решать докторам».

«Сборы – возможность набрать хорошие кондиции через тренировки и игры, вспомнить тактические наработки. Уверен, к официальным матчам я, как и вся команда, буду полностью готов», - сказал Бондарь.

Игрок по ходу сезона стал основным, успев провести в УПЛ 7 матчей и забить 1 гол.