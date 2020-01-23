Валерий БОНДАРЬ: «Намерен восстановиться к официальным матчам Шахтера»

Игрок пока работает по индивидуальной программе

  • 23.01.2020 13:15
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Валерий БОНДАРЬ: «Намерен восстановиться к официальным матчам Шахтера»
© shakhtar.com

«Шахтер» активно работает на сборе в Турции, однако молодой защитник Валерий Бондарь из-за травмы пока вынужден работать по индивидуальной программе.

«Восстановление идет по плану. Чувствую себя отлично и выполняю всю необходимую работу. Хочется поскорее вернуться к занятиям в общей группе, но это решать докторам».

«Сборы – возможность набрать хорошие кондиции через тренировки и игры, вспомнить тактические наработки. Уверен, к официальным матчам я, как и вся команда, буду полностью готов», - сказал Бондарь.

Игрок по ходу сезона стал основным, успев провести в УПЛ 7 матчей и забить 1 гол.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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